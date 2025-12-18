Tomás Barrios y Nicolás Jarry arrancarán el 2026 en el Challenger de Canberra

Faltan un par de semanas para que inicie la temporada 2026 del tenis mundial, que tendrá como primer gran plato fuerte el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

Los chilenos Tomás Barrios (111° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (123°) tendrán que disputar la qualy del major oceánico, luego de que no alcanzaran a entrar de manera directa al cuadro principal, como sí lo hicieron sus compatriotas Cristian Garin (80°) y Alejandro Tabilo (81°).

Y para preparar la fase previa, Barrios y Jarry disputarán la semana anterior el Challenger de Canberra, del 4 al 10 de enero próximo, luego de que el certamen diera a conocer en las últimas horas su lista de entrada.

El torneo tendrá un gran main draw, pues contará con dos ex top ten como el japonés Kei Nishikori, ex 4 del planeta, y el belga David Goffin, otrora 7 del orbe.

Esta es la lista completa de jugadores inscritos en el Challenger de Canberra 2026:

-Vit Kopriva (101°, República Checa)

-Luca Nardi (107°, Italia)

-Yoshihito;Nishioka(Japón, 110°)

-TOMÁS BARRIOS (109°, CHILE)

-Brandon Holt (113°, Estados Unidos)

-Alexander Blockx (116°, Bélgica)

-David Goffin (119°, Bélgica)

-Dusan Lajovic (120°, Serbia)

-NICOLÁS JARRY (123°, CHILE)

-Dino Prizmic (128°, Croacia)

-Roberto Carballés Baena (130°, España)

-Sebastian Ofner (133°, Austria)

-Nicolai Budkov Kjaer (136°, Noruega)

-Kyrian Jacquet (138°, Francia)

-Lukas Klein (142°, Eslovaquia)

-Ugo Blanchet (145°, Francia)

-Colton Smith (146°, Estados Unidos)

-Sho Shimabukuro (147°, Japón)

-Mark Lajal (148°, Estonia)

-Matteo Gigante (150°, Italia)

-Jaime Faria (152°, Portugal)

-Daniel Elahi Galan (153°, Colombia)

-Kei Nishikori (156°, Japón)

-Justin Engel (187°, Alemania)

