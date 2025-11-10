Tomás Barrios tras su título en Lima: "Feliz por cómo manejé lo físico y psicológico"

Tomás Barrios (111° del ranking ATP) coronó de la mejor forma la semana al conquistar el título del Challenger de Lima 2, en Perú, tras vencer en la final al brasileño Joao Lucas Reis da Silva (211°) por un doble 7-6.

Con eso, el chillanejo sumó su tercer título en la temporada y se acercó a regresar al top 100 del escalafón mundial (llegó a ser 93 a principios de 2024).

Tras conseguir el trofeo, el tenista chileno valoró el superar una semana bastante compleja, donde en cuartos de final ganó al argentino Juan Bautista Torres en más de cuatro horas el partido más largo en la historia de un torneo challenger.

"Muy feliz por cómo se dio esta semana, que fue de mucho trabajo. Contento de que haya caído para mi lado y de salir campeón. Quedan dos semanas todavía y ojalá terminarlo de esta misma forma", comenzó diciendo el nacional en conversación con Desde La Qualy Perú.

Sobre cómo terminó el torneo en el aspecto físico, sostuvo: "Estoy cansado. En el momento se siente un poco menos por la adrenalina del punto a punto, pero ahora que terminó uno lo va sintiendo. Juego de nuevo el martes, así que a recuperarse lo más rápido posible. Tuve un partido de más de cuatro horas y me tocó jugar al día siguiente, no tuve descanso. Feliz por cómo lo pude manejar física y psicológicamente también; tuve que pensar mucho".

Consignar que esta semana Barrios disputará el Challenger de Montevideo, donde es el octavo cabeza de serie y debutará el martes, en horario por confirmar, frente al boliviano Juan Carlos Prado Angelo (228°).

PURANOTICIA