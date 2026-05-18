DT de O'Higgins adelanta el partido ante Boston River por la Sudamericana: "Es trascendental para nosotros"

O'Higgins se alista para visitar este miércoles a Boston River en Uruguay, en un duelo clave por el Grupo C de la Copa Sudamericana.

El cuadro celeste marcha en el segundo lugar, con siete puntos, los mismos que Millonarios de Colombia y a solo un punto del líder Sao Paulo, por lo que con un triunfo podría quedar en buena posición de cara a la última jornada.

Por eso, en la previa del cotejo el técnico del conjunto rancagüino, Lucas Bovaglio, se mostró optimista en poder dar el golpe en suelo charrúa.

"Es un partido para nosotros trascendental, tenemos mucho en juego. Vamos a visitar un estadio con muchísima historia, pero independientemente del escenario, tenemos que ir en búsqueda de un resultado positivo que nos permita en la última fecha tener la posibilidad de cerrar la clasificación en Bogotá", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Sabemos que Boston River no tiene chances deportivas, pero seguramente va a intentar en su último compromiso como local conseguir una victoria. Para mí es un buen equipo, lo está demostrando en el torneo local y nosotros tendremos que hacer un muy buen partido para soñar con un resultado positivo", añadió.

Sobre las opciones de avanzar a la siguiente ronda, sostuvo: "Nuestro destino se va a definir en dos visitas complejas y sabemos lo que representa en un torneo internacional jugar de visitante. Tendremos que prepararnos para jugar dos grandes partidos y asumir el rol protagónico, por lo menos en el primer partido. Esperemos estar a la altura de uno de los partidos más importantes de la temporada".

Por último, Bovaglio adelantó que "físicamente estamos bien. Si bien somos el equipo chileno que más partidos ha jugado, siento que la intensidad y lo que intenta plasmar en cada partido se ha sostenido. Eso habla de que el plantel está vivo, por lo menos en el punto de vista físico. Anímicamente, ya han pasado 48 horas de lo que fue la última derrota en casa, pero lo que genera jugar un torneo internacional hace que rápidamente los jugadores renueven su energía. Por lo que uno ve a la hora de entrenar, ellos están totalmente recuperados".

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