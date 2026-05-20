Tomás Barrios se despide en la qualy y se queda otro año sin ingresar al cuadro principal de Roland Garros

Tomás Barrios (135° del ranking ATP) tendrá que seguir esperando para cumplir su sueño de disputar por primera vez en su carrera el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Es que el tenista chileno quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la qualy del major parisino.

El chillanejo cayó frente al local francés Luka Pavlovic (240°) por parciales de 6-2, 6-7 (5) y 6-2, tras dos horas y 31 minutos, por lo que Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garin (116°) serán los únicos nacionales en el main draw .

El primer set comenzó desfavorable de entrada para el nacional, debido a que entregó su servicio en el primer game y en el siguiente desperdició un punto de quiebre.

En el segundo episodio, el pupilo de Guillermo Gómez quebró en el cuarto game para colocarse 3-1 arriba. Sin embargo, cedió su envío en el siguiente y después los dos fueron manteniendo sus turnos hasta definir todo en un tiebreak, donde "Tomi" se repuso a una desventaja de 3-0 y se adjudicó el desempate por 7-5.

En el capítulo final el chillanejo sufrió un break de entrada en el segundo game tras una doble falta. Y a pesar de devolver la ruptura en el siguiente, el criollo entregó sus turnos de saque en el sexto y octavo para darle la victoria al galo.

De esta manera, Barrios volvió a fallar en la qualy de Roland Garros, donde en seis presentaciones nunca ha podido siquiera alcanzar la última ronda de la fase previa.

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