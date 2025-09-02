Tomás Barrios preocupa de cara a la serie de Copa Davis tras sufrir dura derrota en el Challenger de Sevilla

Después de quedar eliminado en su debut en la qualy del US Open, Tomás Barrios (134° del ranking ATP) volvió al circuito en el Challenger de Sevilla en España, pero de mala forma.

Es que el tenista chileno tuvo debut y despedida al ser aplastado este lunes por el jugador local David Jorda Sanchis (443°), quien ingresó al cuadro principal proveniente de la qualy.

El chillanejo, quinto cabeza de serie, se inclinó por un categórico marcador de 6-1 y 6-3, en apenas una hora y 10 minutos de partido.

Con esto, Barrios genera preocupación de cara a la serie de Copa Davis ante Luxemburgo de la próxima semana, pues cayó de manera inapelable ante un rival con bastante diferencia en el ranking.

Consignar que ante las bajas de Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (122°), Barrios será uno de los singlistas junto a Cristian Garin (126°) en el equipo nacional.

PURANOTICIA