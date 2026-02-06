Tomás Barrios le dio el primer punto a Chile en el inicio de la serie ante Serbia por la Copa Davis

Con el incesante aliento del público que lo apoyó de principio a fin, Tomás Barrios (112° del ranking ATP) derrotó al serbio Dusan Lajovic (125°) y le dio a Chile el primer punto en la serie válida por las Qualifiers de la Copa Davis.

En una calurosa jornada en el Court Anita Lizana del estadio Nacional, el chillanejo tuvo bastante trabajo para dar cuenta del balcánico, a quien logró superar por parciales de 7-5 y 7-6 (7) en dos horas y ocho minutos.

En el primer set todo estaba saliendo a pedir de boca para "Tomi" tras un quiebre a favor en el sexto juego hasta que el rival le devolvió la dosis en el noveno. Sin embargo, el local estuvo atentísimo para conseguir un nuevo rompimiento en le duodécimo game y así evitar el tie break.

La segunda manga fue igual de cerrada, con ambos contrincantes propinándose una ruptura por lado y cuando parecía que el ñublino abrocharía el resultado, no fue capaz de concretar ninguno de los tres puntos de partido con los cuales contó en el décimo juego, permitiéndole al europeo levantar cabeza y estirar la definición al desempate.

En dicha instancia y luego de 16 golpes y una ventaja de 2-1 en quiebres, Barrios cerró el pleito con un reñido 9-7 y le dio a la escuadra nacional su primer punto de la llave.

Durante la noche de este viernes, Alejandro Tabilo (73°), número uno de Chile, saldrá a la cancha a enfrentar al joven Ognjen Milic (466°), buscando un nuevo triunfo que encamine la victoria para el equipo capitaneado por Nicolás Massú.

