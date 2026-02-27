O’Higgins enfrentará a Deportes Tolima en la Fase 3 de la Copa Libertadores

O'Higgins avanzó a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar mediante lanzamientos penales a Bahía en Brasil. Y el cuadro chileno ya tiene rival para ir en busca de la fase grupal.

Será Deportes Tolima de Colombia, elenco que el jueves dejó en el camino a Deportivo Táchira de Venezuela también mediante los doce pasos.

En el partido de ida, el conjunto cafetalero se impuso por 1-0 como visitante, mientras que en la revancha de anoche, el equipo llanero logró un triunfo también por la cuenta mínima para empatar la llave.

Con esto, la llave se tuvo que resolver en una tanda de penales, donde el conjunto local se impuso por 3-0 después de que Táchira fallara tres lanzamientos consecutivos.

De esta manera, Deportes Tolima se enfrentará con O'Higgins en la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde el partido de ida se disputará en Rancagua el 3 o 4 de marzo, mientras que la revancha se desarrollará en Colombia el 11 o 12 del mismo mes.

