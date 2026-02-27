Holgado sigue en cancha: TAS aplaza sanción y asegura su presencia en Coquimbo Unido durante el primer semestre

Rodrigo Holgado, el delantero argentino que retornó este año a Coquimbo Unido, es investigado por presunta falsificación de documentos para jugar por Malasia.

Por esa razón, en septiembre de 2025, Holgado y otros seis futbolistas fueron suspendidos por la FIFA para jugar durante un año.

Holgado apeló a dicha sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y éste emitió en las últimas horas aplazó la resolución lo que le permitirá jugar en la Liga de Primera.

El TAS, de hecho, notificó una extensión de tres meses en el proceso, por lo que Holgado tiene asegurada, al menos, acción durante todo el primer semestre en Coquimbo Unido.

“Estoy feliz. La verdad, yo quiero estar acá. Me da más tiempo para seguir poniéndome bien, poder jugar”, dijo el futbolista.

PURANOTICIA