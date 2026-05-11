Tomás Barrios debuta con triunfo y avanza a segunda ronda del Challenger de Oeiras IV en Portugal

Tomás Barrios (134° del ranking ATP) se estrenó por todo lo alto en el Challenger de Oeiras IV, en Portugal, derrotando en un cerrado cotejo al joven estadounidense Michael Zheng, por la primera ronda del certamen luso.

La victoria requirió un esfuerzo mayor al esperado para el representante nacional, quien compite como el séptimo cabeza de serie del campeonato. Tras dos horas de partido, el jugador logró doblegar al norteamericano de 22 años, cerrando el marcador con un definitivo doble 6-4.

Durante el desarrollo de la primera manga, el oriundo de Chillán tomó la ventaja al conseguir un quiebre en el cuarto juego. Aunque mantuvo el control de las acciones, su adversario logró devolverle la ruptura en el noveno game. Pese a ello, la respuesta del criollo fue inmediata, concretando un nuevo rompimiento que le permitió adjudicarse el parcial inicial por 6-4.

El segundo set comenzó con intercambios de rupturas durante los juegos iniciales, lo que mantuvo la paridad en la cancha. Esta igualdad se sostuvo hasta la recta final, momento en el que "Tomi" hizo pesar su experiencia para arrebatarle el servicio a su contrincante en el décimo game. Con este movimiento, selló el 6-4 definitivo y sentenció su paso a la segunda ronda.

Respecto a su próximo desafío en el torneo, el futuro adversario del tenista nacional se definirá en la jornada de este martes. El oponente saldrá del choque que animarán el argentino Genaro Alberto Olivieri (214°) y el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°).

PURANOTICIA