Echeverría respalda a Córdova y afirma que "tiene la confianza y los méritos" para dirigir a la Roja

Rodrigo Echeverría le entregó todo su respaldo al director técnico interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova, destacando que cuenta con las capacidades suficientes para estar al mando del combinado criollo.

En diálogo con radio ADN, el experimentado volante aseguró que el estratego "tiene la confianza y los méritos para dirigir a la selección de buena manera. Confiamos en el proceso y los trabajos que está haciendo. Mientras él esté, hay que seguirlo al pie de la letra y acoplarnos a su idea".

Respecto del año que lleva "Nico" al mando del equipo, el futbolista del Club León de México indicó que "se ha mantenido un proceso muy bueno. Nicolás trabaja de muy buena forma, tiene muy buenos trabajos en todas las líneas y eso se agradece, te ordena un poco. Estamos trabajando muy serio, con la confianza de hacer las cosas bien y espero que sigamos por este camino".

Consultado por la posibilidad de que Manuel Pellegrini sea el entrenador definitivo del elenco nacional en un futuro cercano, el formado en Universidad de Chile destacó que el actual D del Betis "lleva mucho tiempo en Europa y tiene mucho mérito para dirigir a la Selección, pero no sé lo que vaya a pasar. Hay que estar a disposición de lo que sea".

En cuanto al recambio pensando una eventual clasificación al Mundial de 2030, el centrocampista sostuvo que "veo mucho jugador bueno en el fútbol chileno. Entrenamos con la Sub-20 y veo buen rendimiento para sacarle provecho y hacer fuerte a la adulta. Nos duele no estar en el Mundial, pero tenemos que prepararnos para ir al próximo".

Por último, Echeverría enfatizó que "hay que tratar de estar lo más posible afuera, te cambia el ritmo de juego y el roce. Eso se hace con esfuerzo y sacrificio, es grato representar a tu país fuera".

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