Curicó Unido vence por la cuenta mínima a D. Antofagasta y se aleja de la zona de descenso en el Ascenso

Curicó Unido dio un importante paso en su afán por alejarse de la lucha por la permanencia en el Ascenso tras derrotar por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta en el estadio La Granja.

El único tanto del partido corrió por cuenta de Benjamín Inostroza (89'), quien le permitió a los "torteros" trepar hasta el 12° lugar con quince puntos, doce por arriba de la zona de descenso.

El elenco "puma", en cambio, dejó escapar la posibilidad de meter presión en la disputa del título y no se movió de la quinta ubicación con 22 unidades, seis menos que el puntero Cobreloa.

Por su parte, Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó firmaron un opaco empate a uno en el estadio Joaquín Muñoz García que complicó en la tabla al cuadro unionista.

El dueño de casa abrió la cuenta con un sutil picotón de Diego Arias (42'), máximo goleador de la categoría. Sin embargo, el "León de Atacama" despertó en el complemento y emparejó las cifras por medio de Francisco Espoz (55').

Con este resultado, el club "comerciante" se estancó en el penúltimo puesto con nueve puntos, seis más que el colista. Los "mineros", en tanto, se situaron en el 11° escalón con 19 unidades.

En la fecha siguiente, Deportes Copiapó recibirá a Santiago Wanderers, Deportes Santa Cruz visitará a Rangers, Deportes Antofagasta hará de local ante Magallanes y Curicó Unido enfrentará a Deportes Temuco.

(Imagen: @curicounidocdp)

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