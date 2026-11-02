Tomás Barrios debuta con triunfo y avanza a octavos de final del Challenger de Costa do Sauipe

Un sufrido estreno tuvo Tomás Barrios (154°) en el Challenger de Costa do Sauipe. El tenista nacional tuvo que sudar la gota gorda, pero al final venció con justicia al portugués Henrique Rocha (99°), tercer sembrado del certamen brasileño.

El chileno, quien llegaba antecedido de una caída en octavos de final en Guayaquil, supo mantener la calma en las oportunidades en que el luso aceleró la marcha, imponiéndose por parciales de 6-4 y 7-6 (8) en dos horas y 35 minutos de partido.

El chillanejo estuvo contra las cuerdas en el primer set tras ceder su servicio en el sexto juego. Sin embargo, se recuperó rápidamente y dio vuelta el marcador con dos quiebres para tomar la delantera del encuentro con un sufrido 6-4.

La paridad fue la tónica en el segundo capítulo, el cual estiró su definición hasta el tie break, instancia donde el europeo le arrebató el saque de entrada y tuvo tres puntos de set, pero no pudo aprovechar ninguno de ellos.

Fue entonces que el compromiso tomó un ritmo frenético. El criollo consiguió dos rompimientos y estuvo a tiro de cañón para la victoria. No obstante, su oponente respondió con otro par de rupturas, las cuales fueron contrarrestadas rápidamente por "Tomi", quien selló su pasó a octavos de final con un 10-8.

Ahora, Barrios tendrá que esperar hasta este martes para conocer a su próximo adversario, el cual saldrá del choque entre el brasileño Lucas Andrade Da Silva (581°) y el argentino Lautaro Midón (185°).

PURANOTICIA