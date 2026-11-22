La reciente derrota con Unión La Calera parece haber colmado la paciencia de la dirigencia de Palestino, que tomó una drástica decisión a falta de solo dos fechas para el término de la Liga de Primera.

Según dio a conocer radio ADN, el cuadro de colonia perdió la paciencia y optó por despedir a su entrenador, Guillermo Farré, luego de completar su sexto encuentro consecutivo sin victorias en el certamen criollo.

El argentino arribó a la banca del elenco árabe en abril en reemplazo de Cristian Muñoz y aunque tuvo algunos pasajes de buen juego con el equipo, consumó sendos fracasos en Copa Sudamericana, Copa Chile y Copa de la Liga, siendo eliminado en fase de grupos en las tres competiciones.

Mientras que en el Campeonato Nacional, los baisanos marchan octavos con 38 puntos y, de momento, están quedando fuera de una posible clasificación a torneos internacionales.

Es importante señalar que Palestino cerrará su temporada enfrentando a Audax Italiano desde las 20:30 horas del próximo domingo y luego medirá fuerzas con Everton, en compromiso con programación pendiente.

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