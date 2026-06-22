Tomás Barrios debuta con triunfo y avanza a la segunda ronda de la qualy en Wimbledon

Tras las bajas de Nicolás Jarry y Cristian garin, Tomás Barrios (135° del ranking ATP) es el único chileno presente en la qualy de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Y el chileno tuvo un triunfal debut en la exigente fase previa del major londinense, luego de derrotar este lunes al italiano Marco Cecchinato (159° y ex 16 del orbe).

El chillanejo, 20° cabeza de serie de la fase previa, se impuso al europeo por parciales de 7-6 (2) y 6-3, tras una hora y 37 minutos de partido.

En el primer set los dos jugadores estuvieron firmes con sus servicios y todo se tuvo que definir en un tiebreak, donde el nacional fue más certero y se lo adjudicó por 7-2. En tanto, en el segundo episodio ambos se quebraron casi de entrada, mientras que en el octavo game "Tomi" volvió a romper el saque de su rival para en el siguiente sentenciar la victoria con su envío.

De esta manera, Barrios avanzó a la segunda ronda de la qualy, donde enfrentará al ganador de la llave entre el francés Pierre-Hugues Herbert (250°) y el británico Paul Jubb (334°).

Consignar que el chileno debe ganar ese y otro cotejo más, el de una eventual tercera ronda, para ingresar al cuadro principal de Wimbledon, donde ya está asegurado su compatriota Alejandro Tabilo (33°).

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