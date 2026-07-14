Tomás Barrios debuta con derrota en el Challenger de Bunschoten y suma cinco caídas consecutivas

Tomás Barrios (139° del ranking ATP) sigue sin levantar cabeza en el circuito. El chileno debutó y se despidió del Challenger de Bunschoten, en Países Bajos, tras sufrir una derrota que significó su quinta caída consecutiva en un cuadro principal de un torneo.

El chillanejo, primer cabeza de serie del certamen, no logró hacer valer su mejor ubicación en el ranking y cayó de manera sorpresiva frente al invitado local Niels Visker (453°).

El encuentro terminó con parciales de 6-4 y 6-4 a favor del neerlandés, luego de una hora y 32 minutos de juego. En el primer set, Barrios sufrió dos quiebres de servicio y solo pudo recuperar uno, mientras que en el segundo cedió su saque en el décimo game, lo que permitió a su rival cerrar el partido.

Con este resultado, el momento deportivo del tenista nacional comienza a generar preocupación. En las últimas semanas solo registra tres victorias, una en la qualy de Roland Garros y dos en la fase previa de Wimbledon. Su último triunfo en un cuadro principal se remonta al 13 de mayo, cuando derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy en los octavos de final del Challenger de Oeiras IV.

Además, esta es la segunda semana consecutiva en la que Barrios pierde frente a un jugador ubicado fuera del top 300 del ranking ATP. La semana pasada había caído en su estreno en el Challenger de Iasi ante el ruso Ilia Simakin.

PURANOTICIA