Tomás Barrios comenzó con gran triunfo su lucha por ingresar al cuadro principal de Roland Garros

Si hay una cuenta pendiente que tiene Tomás Barrios (135° del ranking ATP) en su carrera es el sueño de disputar por primera vez el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Y el chileno se ilusiona con poder hacerlo en este 2026.

Es que el chillanejo arrancó de buena manera su participación en la qualy del major parisino, al derrotar en su debut al local francés Harold Mayot (217°).

Fue una victoria por parciales de 6-4, 1-6 y 6-3, tras dos horas y cuatro minutos de un partido que fue trasladado del court 14 a la Suzanne Lenglen, la segunda en importancia, tras la demora en la jornada por las interrupciones por lluvia.

El nacional entró con todo y con dos quiebres, en el primer y tercer game, se puso 4-0 arriba. Y si bien entregó su servicio en el sexto juego, logró sellar el set en el décimo con su turno tras salvar una bola de break.

En el segundo episodio el criollo bajó considerablemente su nivel y el galo se hizo fuerte gracias a la efervescencia del público local. Con dos quiebres, en el segundo y cuarto game, le pasó por encima al pupilo de Guillermo Gómez para forzar a un último parcial.

En el capítulo final ambos fueron manteniendo sus saques y salvaron puntos de quiebre, hasta que en el séptimo juego "Tomi" consiguió la ruptura para desnivelar y en el siguiente sentenciar la victoria.

Con esto, Barrios se tomó revancha de la derrota sufrida ante Mayot en la qualy del US Open 2024. Además, quedó a dos victorias de disputar por primera vez en su carrera el main draw de Roland Garros y acompañar a sus compatriotas Alejandro Tabilo y Cristian Garin.

Este miércoles, el chillanejo enfrentará en el quinto y último turno del court 14 al ganador de la llave entre el local francés Luka Pavlovic (240°) y el británico Harry Wendelken (228°).

PURANOTICIA