Hinchas de La Serena acusaron haber sido agredidos por familiares de dos jugadores tras goleada ante Palestino

Nada de bien lo pasan en Deportes La Serena. El cuadro "granate" sufrió una goleada por 5-1 en su visita a Palestino en el estadio Santa Laura, mientras que integrantes de la barra del conjunto nortino acusaron que fueron agredidos por familiares de los jugadores Joan Orellana y Jeisson Vargas.

Según contó un testigo al Diario El Día, el conflicto se produjo en el sector visitante cuando Orellana fue reemplazado, pues los fanáticos manifestaron su disconformidad con el desempeño del futbolista y luego se generó una pelea con golpes de puño y lanzamiento de líquido caliente, lo cual afectó a asistentes, incluyendo a mujeres.

Y en las últimas horas, la barra del elenco, "Los Papayeros" salieron al paso para manifestar a través de un comunicado, su "total repudio" ante los hechos y apuntar a los familiares de ambos jugadores como los autores de las agresiones.

"El jugador profesional debe saber convivir tanto con el aplauso como con la crítica. Ninguna circunstancia justifica agresiones físicas o psicológicas", enfatizaron en la misiva y agregaron que el hincha "es el alma del club y debe ser respetado".

Por último, la barra exigió que el club tome medidas ejemplares e, incluso, que desvincule a los futbolistas involucrados.

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