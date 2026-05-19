Mauro González rompe el silencio y se pronuncia sobre su abrupta salida de Rangers: "Siempre quise aportar"

Mauro González tuvo una abrupta salida de Rangers de Talca. En las últimas horas, el cuadro rojinegro confirmó la desvinculación del volante argentino por decisión del directorio del club, determinación que habría sido gatillada por la lesión que le significó el accidente automovilístico que sufrió en marzo pasado.

Y el mediocampista trasandino rompió el silencio y a través de un comunicado en sus redes sociales realizó sus descargos por el despido.

En su cuenta de Instagram, el jugador publicó que "frente a los hechos de público conocimiento ocurridos durante el día de hoy, quiero señalar que actualmente la situación se encuentra siendo abordada por mis abogados, por lo que no realizaré mayores declaraciones por ahora".

Eso sí, añadió que "solo quiero transparentar que, independiente de lo ocurrido y los trascendidos, el día de hoy y ad portas de mi recuperación, mi intención fue ponerme a disposición del club para aportar con mis compañeros y cuerpo técnico en estos tiempos difíciles para el equipo. Sin embargo, al momento de apersonarme en el complejo, fui desvinculado".

"Entiendo la preocupación, decepción e incluso la ofuscación que esto pudo generar. Pero espero que entiendan que cualquier declaración o información puede ser tergiversada o entorpecer las acciones y procesos en curso", agregó.

Por último, González sentenció: "Agradezco el apoyo, cariño y preocupación que muchos me han hecho llegar. Muchas gracias".

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