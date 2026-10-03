Tomás Barrios busca su primera final del año en el Challenger de Curitiba

El tenista nacional Tomás Barrios (135° del ranking ATP) afrontará la tarde de este sábado la semifinal del Challenger de Curitiba, en Brasil, con la misión de acceder a su primera final de la temporada.

A diferencia del 2025, donde llegó a cinco definiciones por el título, ganando tres trofeos, en el presente año, lo más lejos que había avanzado el chileno había sido a esta misma ronda en el Challenger de Concepción a inicios de año.

Para romper este maleficio, el chillanejo se verá las caras con el argentino Guido Justo (239°) a contar del mediodía en la cancha principal del certamen.

El historial entre ambos es favorable para "Tomi", quien se ha impuesto en sus únicos dos duelos. El último, se registró en los cuartos de final del mencionado Challenger penquista.

En caso de sumar un nuevo triunfo, el rival de Barrios en la final saldría del choque entre los locales Gustavo Heide (122°) y Pedro Boscardin Dias (262°).

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