Técnico de Canadá revivió polémico final de partido ante Chile: abordó trifulca y supuesto insulto racista

Jesse Marsch, director técnico de la selección de Canadá, repasó lo ocurrido durante la noche del martes luego de la victoria de su equipo sobre Chile, cuando se vivió una trifulca entre jugadores de ambos equipos.

Según una de las versiones que se masificaron en la prensa del país norteamericano, el defensa criollo Iván Román habría dirigido insultos racistas hacia Promise David, versión descartada por el entorno del futbolista de Colo Colo.

En rueda de prensa, el entrenador reconoció que "algo pasó", pero optó por mantener el hermetismo. "Todos internamente preferirían mantenerlo en el círculo cercano. Siempre nos apoyamos mutuamente en estos momentos", afirmó.

El adiestrador del cuadro canadiense "me parece que el equipo se unifica en estos momentos y en realidad elige enfrentarlo manteniéndose fuerte internamente y asegurándose de que se defiendan unos a otros, y luego asegurándose de que siempre estén listos para competir y jugar al máximo nivel".

"Y sentimos que esa es a menudo la forma en que mostramos, ya sabes, la mejor forma de unificación", sentenció Marsch.

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