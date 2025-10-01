Tomás Barrios avanzó a cuartos de final del Challenger de Antofagasta con un cómodo triunfo

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) ya está en los cuartos de final del Challenger de Antofagasta, luego de conseguir este miércoles un cómodo triunfo.

El chillanejo, cuarto cabeza de serie del certamen, derrotó en esta jornada al argentino Lautaro Midón (267°) por un doble 6-2, en apenas una hora y diez minutos de partido.

En la primera manga, el nacional consiguió dos quiebres, en el tercer y séptimo juego. En tanto, en el segundo episodio logró breaks en el tercer, quinto y séptimo game, mientras que entregó su servicio solamente en el cuarto.

Con esto, Barrios avanzó a los cuartos de final del certamen, donde enfrentará al ganador de la llave entre el lucky loser griego Aristotelis Thanos (463°) y el paraguayo Antonio Daniel Vallejo (268°).

Consignar que en esta jornada Cristian Garin (125°) buscará sumarse a su compatriota en ronda de ocho mejores cuando enfrente al qualy uruguayo Franco Roncadelli (401°).

PURANOTICIA