Tomás Barrios avanza con autoridad en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro

Tomás Barrios comenzó con el pie derecho su participación en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro, tras derrotar este sábado al brasileño Pedro Boscardin por 6-4 y 7-5, en un partido que se extendió por una hora y 42 minutos.

El primer set se desarrolló con relativa tranquilidad para el chileno, quien supo mantener la solidez con su servicio y aprovechar los errores de su rival para tomar ventaja y cerrar el parcial por 6-4.

La segunda manga, en tanto, tuvo un desarrollo mucho más tenso. Barrios llegó a colocarse 6-4 y 5-0 arriba, dejando la sensación de que el triunfo estaba prácticamente asegurado.

Sin embargo, el tenista local reaccionó y logró igualar el marcador 5-5, generando momentos de incertidumbre en el cierre del encuentro. Fue ahí donde el nacional mostró temple y fortaleza mental.

Con “nervios de acero”, Barrios quebró nuevamente y sentenció el set por 7-5, asegurando así su paso a la última ronda de la clasificación del torneo brasileño.

Ahora, el chileno buscará su ingreso al cuadro principal enfrentando este domingo al croata Dino Prizmic, en un duelo clave que podría consolidar su buen momento, tras su reciente actuación en el ATP de Buenos Aires, donde alcanzó los octavos de final.

PURANOTICIA