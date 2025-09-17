Tomás Asta-Buruaga reveló que recibió amenazas de muerte tras cometer error en el Clásico Universitario

El defensa de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga, dialogó con el futbolista Fernando Cordero para el podcast del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), ocasión en que recordó las consecuencias que tuvo en su vida personal el grosero error que cometió en el último Clásico Universitario y que significó la derrota a último minuto de los "cruzados" a manos de Universidad de Chile.

En la instancia, el zaguero reconoció que fue un momento complejo no solo para él sino también para su familia. "A través de redes sociales recibí amenazas de muerte, pusieron la dirección de mi padre, putearon a mi familia, hasta mi señora estuvo metida en el tema", sostuvo.

En la misma línea, el central reveló que "hasta me daba vergüenza salir a la calle. Sentía que si salía, me iban a putear. Veía gente con la camiseta de Colo-Colo o la U y pensaba: 'Estos me van a agarrar para el huev…'. De verdad que la pasé muy, muy mal".

El jugador de 28 años confesó que a raíz de lo ocurrido tuvo que buscar ayuda sicológica ya que "no veía la forma de salir de ese pozo. Con la ayuda del psicólogo y de mi familia, empecé a trabajar el doble: llegaba al club, me iba al gimnasio y después entrenaba. Hasta el día de hoy lo hago así".

"El psicólogo te ayuda un montón, porque te puedes expresar de una manera que tal vez no lo haces con tu familia, te ordena las ideas, el foco principal. Es importante estar bien de la cabeza", complementó el oriundo de Vitacura.

Al cierre, Asta-Buruaga dejó una reflexión sobre los peligros del mundo digital. "Las redes sociales son una cosa de locos. Hoy en día hasta un cabro chico de 5 años te insulta. De hecho, yo tengo todo bloqueado, no me pueden escribir en las publicaciones, solo poner me gusta", finalizó.

PURANOTICIA