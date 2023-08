Tomás Alarcón en su presentación en el FC Cartagena de España: "Lo primordial es recuperar mi nivel"

A casi una semana de su oficialización como nuevo fichaje del FC Cartagena de la Segunda División del fútbol español, este miércoles fue presentado oficialmente el volante nacional Tomás Alarcón, quien llegó en calidad de préstamo por parte de Cádiz hasta final de temporada.

En su primera conferencia de prensa con la camiseta del cuadro albinegro, el mediocampista sostuvo que "un cambio siempre es positivo y más cuando las dos partes lo quieren. Ha sido una semana buena, he tenido una adaptación genial con el grupo, así que estoy muy feliz de estar aquí".

En la misma línea, destacó que "aunque no haya tenido ritmo de partido en pretemporada, jugué dos de cinco, sabía que podía existir una cesión, por lo que no descuidé en ningún momento el tema físico. Estoy en óptimas condiciones".

Respecto a sus objetivos en la tienda cartaginesa, el oriundo de Rancagua puntualizó que "primero tengo que pelear el puesto aquí, ganarme la titularidad, volver a sentirme cómodo e importante como lo hice para estar en la selección".

"Ahora lo primordial es recuperar mi nivel en todos los sentidos: psicológico, futbolístico y grupal", complementó Alarcón, quien también transparentó qué es lo que espera en esta etapa defendiendo al "Efesé", luego de una discreta cesión en Real Zaragoza durante la primera mitad del año, donde apenas vio acción en 12 compromisos.

En ese sentido, remarcó que "necesito que confíen en mí. He perdido la confianza y eso es muy importante para un jugador. Cuando juegas sin confianza y no te transmiten nada, es duro. Desde que me llamó el Cartagena vi el interés del mister, de Manolo y de toda la gente. Eso es lo que tanto quería".

(Imagen: FC Cartagena)

