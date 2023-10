Tobar defendió los 11 minutos de descuento que aplicó González en el partido entre Colo-Colo y la UC

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, salió al paso de las críticas que ha recibido el juez Felipe González por su cometido en el clásico que disputaron Colo-Colo y Universidad Católica, y que terminó en un 2-1 en favor de los "albos".

En conversación con radio Cooperativa, el mandamás del referato local defendió a capa y espada al colegiado, particularmente por su decisión de otorgar 11 minutos de tiempo añadido en el complemento, enumerando todas las acciones que justificaron dicha determinación.

"Como comisión creemos que estuvo muy bien, ya que después del minuto 70 cuando chocan las cabezas de Opazo y Clemente Montes se pierden dos minutos, luego saltamos a la amarilla de -Esteban- Pavez cuando derriba a Montes y lo entran a atender, luego se va a reanudar el juego y -Gary- Kagelmacher deja ese tiro libre directo para el portero -Nicolás Peranic- en una acción de pérdida de tiempo de forma intencional que ameritaba correctamente la segunda amonestación para el jugador", detalló Tobar.

Asimismo, remarcó que "creemos que Felipe González estuvo apegado al reglamento y encontramos que fue una excelente decisión".

Además, abordó la expulsión a Gary Kagelmacher, señalando que "el portero de Universidad Católica constantemente excedió los tiempos de reanudación y en esta amonestación es claramente Kagelmacher quien deja el balón que iba a ejecutar, se prepara y al emprender la carrera deja el balón a Peranic, donde claramente no hay doble interpretación a eso y es una amarilla clara".

Eso sí, cuestionó que no haya sancionado la falta de Óscar Opazo sobre Clemente Montes, puntualizando que "en la cámara se observa que el segundo contacto también es afuera. Felipe no ve la infracción, por eso no la sanciona, pero debió ser falta de tiro libre directo y amonestación. En esta acción el VAR no puede entrar ni llamar, ya que es una infracción fuera del área, no es un penal, donde pudo haber llamado es si malogra una situación manifiesta de gol. No es penal ni juego brusco grave".

Por último, expresó su molestia por los pedidos desde el cuadro "cruzado" para que González no diriga sus duelos. "Somos una administración totalmente transparente, donde nadie nos puede indicar quién puede arbitrar o quien no, ante lo cual pasó el tema con Fernando Véjar con Colo-Colo que se habló que nunca más iba a dirigir y los ha dirigido sin mayor problemas. Somos autónomos, no podemos recibir ningún tipo de presión de los clubes", sentenció.

