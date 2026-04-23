"Tiene uno de los mejores planteles": Daniel Garnero se rinde ante la U en la previa del Clásico Universitario

Por la 11° fecha del Campeonato Nacional 2026, la atención de Universidad Católica se centra completamente en el duelo de este sábado. Los de la precordillera se medirán ante Universidad de Chile en el césped del Estadio Nacional.

En la antesala de este tradicional derbi, Daniel Garnero, actual técnico del cuadro cruzado, analizó el choque contra los azules. Durante su intervención, el estratega no escatimó en valoraciones positivas tanto para el elenco rival como para Fernando Gago, su homólogo en la banca laica.

Durante un diálogo sostenido con la señal de TNT Sports, el adiestrador argentino al mando del conjunto de la franja arrancó sus declaraciones afirmando categóricamente: "Tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno".

Al referirse específicamente a Gago, el director técnico estudiantil añadió: "Es un tipo que sabe mucho de fútbol, que le gusta jugar al fútbol y tiene un buen plantel, así que seguramente con tiempo va a ser de la U un gran equipo".

Cabe recordar que este esperado clásico universitario, que pondrá frente a frente a Católica y Universidad de Chile, tiene su pitazo inicial fijado para las 18:00 horas de este sábado en el tradicional reducto de Ñuñoa.

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