"Tiene mucha similitud con Ancelotti": Dani Ceballos se rinde ante el trabajo de Manuel Pellegrini en el Betis

El buen comienzo de temporada del Betis, actualmente en el tercer lugar de La Liga española, ha permitido que Manuel Pellegrini vuelva a sumar elogios por su trabajo al frente del conjunto verdiblanco.

Ahora fue uno de sus nuevos pupilos, Dani Ceballos, quien destacó la forma de trabajar del técnico chileno. El volante regresó al cuadro andaluz procedente del Real Madrid, por lo que además comparó al entrenador nacional con Carlo Ancelotti.

"Tiene mucha similitud con Carlo Ancelotti", reconoció el mediocampista en una entrevista con los canales oficiales del elenco sevillano.

Al profundizar en las similitudes, aseguró que pasan por "tener un trato ejemplar con el jugador, lo conoce bien, le deja desenvolverse dentro del terreno de juego siempre desde un orden y bueno, pues la experiencia, los números, es el entrenador con más victorias del Betis, con más partidos en la historia del club, que ha entrenado a los mejores jugadores del mundo, a los mejores clubes y eso lo define".

Además, el futbolista agregó: "Me ha llamado la atención las ganas con las que vive el fútbol (...) Esto me ha sorprendido bastante, el gen competitivo y el gen de ganar que tiene".

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