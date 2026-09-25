Milad tras suspensión del duelo entre Everton y la U. de Chile por incidentes: “La ley tiene que impulsarla el Gobierno”

Nuevo bochorno en el fútbol chileno. El partido entre Everton y Universidad de Chile, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, debió ser suspendido debido a incidentes registrados en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Cuando transcurrían 82 minutos y los azules se imponían por 1-0, diversas bengalas fueron lanzadas hacia la cancha y las tribunas del recinto de la Ciudad Jardín, situación que obligó a detener el encuentro y posteriormente impidió que pudiera completarse.

Tras el vergonzoso episodio, Pablo Milad, presidente de la ANFP y de la Federación de Fútbol, realizó un llamado al Gobierno para avanzar en medidas que permitan enfrentar este tipo de situaciones.

"Todo esto daña lo más lindo y romántico del fútbol. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, necesitamos una ley. La ley tiene que impulsarla el Gobierno. En el Gobierno pasado estuvimos trabajando con el Ministerio del Interior por ocho meses, se hizo una propuesta de ley corta para acentuar estas penas a la gente que hace desmanes", expresó el timonel del organismo de Quilín.

"No puede ser que en un estadio se tengan menos penas por hechos delictuales que en la calle. Vamos a llegar al millón y medio en el registro de hinchas, personas que voluntariamente han entregado sus datos y han mostrado su cara actual. Eso vamos a aplicar. Vamos a identificar a las personas que lanzaron estos artificios que pudieron haber hecho mucho daño a las personas y los vamos a sacar completamente de los estadios. Son penas de 12 años sin entrar a los estadios. Vamos a aplicar la máxima energía hacia ellos. Van a ver un espectáculo deportivo y dañan todo lo que es nuestro fútbol", añadió.

Además, el ex intendente del Maule agregó: "Le pido a las personas que vieron que denuncien a esa gente. Hay muchas personas van con su familia a ver a sus equipos, con esa pasión que tiene el fútbol. Muchos niños vieron esto y no es un buen ejemplo para lo que viene".

Sobre los minutos que quedaron pendientes en Viña del Mar, Milad aseguró que la decisión se conocerá este viernes, pese a que Everton ha exigido que la llave se dé por cerrada: "Nosotros no somos los que aplicamos los castigos. Hay un Tribunal de Disciplina, ellos son los encargados. Nosotros tomamos la decisión de qué pasa con el partido, si se juegan los últimos minutos o si se da por terminado. Esa es la facultad que tenemos como directorio".

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