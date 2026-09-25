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Chile pierde con Perú por el bronce y queda con las manos vacías en los Juegos Suramericanos

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La Selección chilena sub-20 cayó por 2-1 frente al combinado incaico en la definición por el tercer puesto, finalizando en el cuarto lugar del certamen que se disputa en Argentina.

Chile pierde con Perú por el bronce y queda con las manos vacías en los Juegos Suramericanos
Viernes 25 de septiembre de 2026 13:25
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Durísimo golpe para el fútbol masculino chileno en los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollan en Santa Fe, Argentina.

Es que tras caer en las semifinales ante Paraguay, este viernes, la Roja Sub-20 que dirige Sebastián Miranda se quedó también sin el premio de consuelo al perder el bronce ante Perú.

El combinado nacional se inclinó por 2-1 frente al elenco incaico en la definición por el tercer puesto.

El conjunto del Rímac superó a la escuadra criolla con un tanto de Piero Cari, a los 22' y un autogol de Matías Orellana, a los 63', mientras que el descuento fue obra de Cristian Rocha en los últimos minutos.

De esta manera, la Selección chilena masculina se quedó con las manos vacías, en el cuarto puesto, y con un registro de dos triunfos y tres derrotas en los cinco partidos disputados.

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