Tiago Nunes y el encuentro de Universidad Católica ante Unión Española: "Es un rival directo"

Universidad Católica intentará mantener el impulso ganador de su victoria sobre Deportes Copiapó, cuando visite este sábado a partir de las 20 horas a Unión Española en el estadio Santa Laura.

En conferencia de prensa, el técnico Tiago Nunes anticipó lo que será el choque ante el conjunto de colonia, al cual calificó como un rival directo para meterse en los primeros lugares y detalló la preparación que han tenido para el cotejo.

"Estamos entrenando algunas situaciones específicas para este partido de forma más estratégica. Tenemos mucho respeto por el rival que nos toca jugar, pero sabemos de nuestro potencial en la parte defensiva y lo que podemos generar ofensivamente", apuntó el brasileño.

En la misma línea, el adiestrador del elenco precordillerano indicó que el equipo debe "tener el máximo cuidado para neutralizar ofensivamente a Unión Española y al mismo tiempo poder hacer daño, generar situaciones y continuar en búsqueda de la victoria, es un rival directo para seguir pensando a largo plazo y meter al equipo en los primeros puesto".

En la misma línea, el DT le restó importancia a la posibilidad de cerrar el primer semestre como "campeón de invierno", puntualizando que "tenemos que estar en los primeros puestos en noviembre. Tenemos la obligación de mejorar como equipo partido a partido y seguir peleando los primeros puestos. Queremos pelear arriba, tenemos equipo y calidad individual para estar ahí".

Sobre la posibilidad de sumar incorporaciones a mitad de año, el estratego advirtió que "no nos hemos detenido a hablar de eso, no hemos hablado de refuerzos. Independiente de que si tenemos la posibilidad de traer jugadores, no es por rendimiento de quién está, sino aportar a un rendimiento de un equipo que ya es bueno".

Por último, valoró el nivel de Alexander Aravena, destacando que "es un jugador que mantiene una buena calidad hace tiempo, un promedio de goles alto. Intento encontrar mi mejor versión como entrenador para potenciar a cada jugador. Para mí, Aravena es importante y está tan considerado como los demás".

