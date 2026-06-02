Thomas Gillier calienta la previa: "Podemos plantarnos cara a cara ante Portugal sin ningún problema"

La Selección chilena ya se encuentra en Lisboa y comenzó los trabajos de preparación para el amistoso de este sábado frente a Portugal, primer compromiso de los dos que disputará la Roja durante la fecha FIFA de junio.

En ese contexto, el arquero Thomas Gillier conversó este martes con los medios de comunicación y se refirió al exigente desafío que representará enfrentar al combinado luso, liderado por Cristiano Ronaldo.

"En este proceso que estamos viviendo, es importante que podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel. Para este partido contra Portugal tenemos que jugar con nuestra identidad, con nuestros principios y salir a competir al máximo nivel. Sabemos que Portugal es una selección difícil, pero tenemos muchos jugadores que tienen la calidad para enfrentar a este rival y poder plantarnos cara a cara sin ningún problema", expresó el guardameta del CF Montréal.

Gillier también destacó la competencia existente en la portería de la selección nacional, donde disputa un lugar junto a Lawrence Vigouroux y Brayan Cortés.

"Actualmente hay tres arqueros de alto nivel en la selección. Los tres estamos jugando en el extranjero. Eso es muy positivo. Brayan lo está haciendo muy bien en su club. Lawrence también. Y yo he ido evolucionando de muy buena manera en mi equipo. Contento porque hay un muy buen grupo, una buena competencia. Cada uno está enfocado en ganarse el puesto y tener la posibilidad de poder jugar", afirmó.

Finalmente, el exarquero de Universidad Católica tuvo palabras de reconocimiento para Claudio Bravo, histórico capitán y referente de la Roja, a quien señaló como un modelo para las nuevas generaciones.

"Claudio es un referente a nivel nacional y también a nivel mundial. Los arqueros más jóvenes y los que están ahora ven a Claudio como una figura a seguir en todo aspecto, porque dentro y fuera de la cancha, él siempre se portó como un profesional", concluyó.

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