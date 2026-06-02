Esteban Pavez celebra su renacer en Perú: “Irme a Alianza fue la mejor decisión"

Esteban Pavez vivió un renacer futbolístico en Perú. Cinco meses después de su abrupta salida de Colo-Colo, el volante chileno se se consagró campeón del Torneo Apertura incaico junto a Alianza Lima y como una de las figuras del equipo.

En su regreso al país para descansar algunos días, el mediocampista nacional repasó su exitoso primer semestre en el cuadro "íntimo" y explicó cómo se recuperó luego de su salida del elenco de Macul.

"Se dio todo como lo pensé desde un principio. Desde que llegué a Alianza la idea era ser campeón. Creo que haberme ido a Alianza fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me volví a reencantar con el fútbol y estoy feliz de eso", expresó en conversación con radio ADN.

"Yo iba muy cuestionado para allá. Salí de acá de esa forma y obviamente la gente se queda con eso. Pero yo sé lo que doy, sé la calidad de jugador que soy. Partido a partido me fui sintiendo cómodo, fui conociendo a mis compañeros y gracias a Dios se dio todo muy bien. Estoy feliz por mi rendimiento, porque nunca bajé los brazos y ese es el fruto", añadió.

Además, recordó los momentos más difíciles que tuvo en los albos, diciendo que "fue la mejor decisión que pude haber tomado en mucho tiempo. Estaba siendo terco si seguía en Colo-Colo. El año pasado había días que no estaba disfrutando ir a entrenar y eso va contra mí. Fue una decisión dolorosa, por muchos sentimientos encontrados que tengo, pero la verdad es que hoy día estoy muy feliz".

En cuanto a la actual destacada campaña del conjunto de Macul, resaltó el rendimiento de los canteranos afirmando que "me gusta y siempre lo dije: Colo-Colo tiene que priorizar la cantera, tenemos muy buenos jugadores, los mejores jugadores del fútbol chileno están en la cantera de Colo-Colo".

Luego precisó que "hay un caso especial que me pone muy contento, el de (Gabriel) Maureira. Lo conozco y como ha progresado es increíble. Y (Diego) Ulloa también, que lo está haciendo espectacular y eso me enorgullece mucho. Desde que llegó tuvimos una linda amistad y conexión. Es muy parecido a mi, que me tocó dar la vuelta larga, tres años a préstamo y ahora está en la selección. Muy contento por él, se lo merece".

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