Tenso momento en el Estadio Nacional: Charles Aránguiz protagoniza fuerte cruce con camarógrafo de televisión

Universidad de Chile volvió a los triunfos en el Campeonato Nacional 2026 tras imponerse por 2-1 a Deportes Concepción el sábado en el Estadio Nacional, en un encuentro válido por la 14ª fecha del torneo.

El compromiso estuvo marcado por la polémica expulsión de Diego Carrasco, aunque en las últimas horas también comenzó a circular un registro de una situación que no fue captada por la transmisión oficial.

Se trata de un video que se viralizó en redes sociales y que muestra un intercambio entre Charles Aránguiz, volante y referente del conjunto azul, y un camarógrafo de TNT Sports durante la celebración del primer gol de la U.

Tras la anotación de Eduardo Vargas, el profesional se acercó a los futbolistas mientras festejaban el tanto. En ese momento, Aránguiz tuvo un contacto con la cámara y reaccionó visiblemente molesto.

Según se aprecia en las imágenes, luego del impacto el mediocampista movió la cámara y posteriormente realizó un gesto con su mano en dirección a la cabeza del camarógrafo. Acto seguido, se retiró del lugar llevándose una mano a la cabeza, evidenciando molestias por el contacto previo.

El video fue compartido por un hincha que se encontraba en las tribunas del Estadio Nacional y rápidamente se difundió en redes sociales, donde la acción protagonizada por el capitán azul generó diversas reacciones y críticas entre los usuarios.

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