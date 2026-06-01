¡A hacer historia en París!: Alejandro Tabilo busca los cuartos de final de Roland Garros ante el número 6 del mundo

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) afrontará este lunes uno de los desafíos más importantes de su carrera al disputar, por primera vez, los octavos de final de un torneo de Grand Slam en Roland Garros.

Luego de imponerse el sábado a la promesa francesa Moise Kouamé (318°), el tenista chileno buscará seguir haciendo historia en París cuando enfrente al canadiense Felix Auger-Aliassime, actual número 6 del mundo y cuarto cabeza de serie del certamen.

El duelo fue programado para el tercer turno del Court Philippe Chatrier, la principal cancha del complejo parisino, cuya jornada comenzó a las 05:00 horas de Chile. Por ello, el partido del nacional está previsto para disputarse no antes de las 09:30 horas de nuestro país.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos jugadores. El único antecedente se registró en el Masters 1000 de Shanghai 2025, sobre superficie dura, donde el norteamericano se quedó con la victoria tras imponerse por un doble 6-3.

En caso de conseguir la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo, Tabilo avanzará a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el ganador del cruce entre el italiano Flavio Cobolli (14°) y el estadounidense Zachary Svajda (85°).

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