La Roja ya arribó a Portugal: "Hay que pararse de igual a igual contra ellos"

La Selección chilena ya se encuentra en Portugal para afrontar el primero de los dos amistosos programados para la fecha FIFA de junio, instancia en la que se medirá este sábado 6 ante el combinado luso liderado por Cristiano Ronaldo.

La delegación nacional arribó este lunes a Lisboa, donde iniciará los trabajos de preparación para el encuentro que se disputará en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras.

Tras su llegada a territorio portugués, el volante Felipe Loyola se refirió brevemente al desafío que enfrentará la Roja ante una de las selecciones más poderosas del continente europeo.

"Bien, preparándonos para el desafío. Hay que pararse de igual a igual con ellos", expresó el todavía mediocampista del Pisa de Italia en diálogo con radio ADN.

Por su parte, Gabriel Suazo, lateral chileno que milita en el Sevilla de España, también anticipó el compromiso y destacó la relevancia de enfrentar a una escuadra de la jerarquía de Portugal.

El defensor aseguró que será un "lindo desafío" medirse ante el conjunto encabezado por Cristiano Ronaldo.

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