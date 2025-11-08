Tenis: Tomás Barrios supera las semis en Lima y sueña con su tercer título del año

El tenista nacional Tomás Barrios (122°) extendió este sábado su gran semana en el Challenger de Lima II y se instaló en la final del certamen peruano, venciendo en semifinales al ecuatoriano Álvaro Guillén (213°).

El chileno, quien quedó como único representante criollo tras la eliminación de su compatriota Cristian Garin (104°), despertó rápidamente después de un momento de fragilidad en el arranque del compromiso y se terminó imponiendo por parciales de 6-2 y 7-5 en dos horas de partido.

Parecía que el encuentro se le complicaría al chileno luego de ceder su servicio en el tercer juego del primer set, Sin embargo, el pupilo de Guillermo Gómez reaccionó inmediatamente y con tres quiebres consecutivos estructuró un contundente 6-2 para tomar la delantera.

El segundo capítulo, en cambio, fue mucho más cerrado y su rival exhibió mayor solidez en su saque. Tanto fue así que recién en el duodécimo game, cuando todo apuntaba que irían al tie break, el ñublino le propinó una nueva ruptura para sellar triunfo con un 7-5.

Este domingo Tomás Barrios intentará cerrar con broche de oro su paso por la capital peruana sumando su tercer título del año. Para hacerlo, deberá derrotar al ganador del cruce entre el local Gonzalo Bueno (218°) y el brasileño João Lucas Reis da Silva (211°).

