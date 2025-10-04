Tenis: Alejandro Tabilo quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghai

Alejandro Tabilo (74°) no pudo seguir escalando en el Masters 1000 de Shangai al caer en la segunda ronda ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (13°).

La cuenta favoreció al norteamericano por 6-3 y 6-3 logrado en una hora y 27 minutos de partido.

Auger-Aliassime fue, en verdad, claramente superior al chileno. Y los números así lo demuestran.

El ganador hizo 29 winners ante apenas 11 de Tabilo. Y mientras el deportista nacional se generó siete puntos de quiebre sin poder conseguir ninguno, su rival quebró en tres de cinco oportunidades.

Tras su eliminación en Shangai, el próximo desafío será la próxima semana en el Challenger de Olbia, Italia, en cancha dura.

PURANOTICIA