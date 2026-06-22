Tendría su revancha en Colo-Colo: Blanco y Negro analiza el posible regreso de Jordhy Thompson

Fue en 2024 que Jordhy Thompson partió de Colo-Colo con polémica tras ser denunciado por violencia de género, relanzando su carrera en el Orenburg de Rusia.

Y tras convertirse en una de las figuras del club euroasiático, el joven delantero chileno podría tener su revancha en el "Cacique".

Así lo dio a conocer este lunes radio ADN, que aseguró que en Blanco y Negro analizan su regreso de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

En ese sentido, la emisora sostuvo que en la dirigencia alba "consideran que el atacante atraviesa una etapa muy distinta a la que vivía cuando dejó el club. Su paternidad marcó un punto de inflexión en su vida y, según perciben en la concesionaria, hoy está plenamente concentrado en el fútbol. De hecho, durante sus vacaciones en Chile, ha seguido una rutina de entrenamiento junto a un preparador físico personal".

A eso se agrega que Thompson ya manifestó públicamente su deseo de volver a Colo-Colo y que "es del gusto del técnico Fernando Ortiz, quien ve con buenos ojos su posible incorporación", señalan desde la emisora.

Eso sí, la tarea no sería sencilla, debido a que el ariete aún tiene un año más de contrato con el Orenburg de Rusia, por lo que ambas partes deberán buscar la fórmula para destrabar su salida.

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