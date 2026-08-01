Desperfecto eléctrico tiene en jaque el duelo entre Deportes Limache y Ñublense en Quillota

Un hecho inesperado retrasó el inicio del partido que iban a animar esta noche Deportes Limache y Ñublense en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, a contar de las 20 horas.

De acuerdo a registros que se viralizaron en redes sociales, el estallido de un transformador provocó un incendio en la techumbre del recinto y generó un corte de energía eléctrica.

El propio elenco cervecero, anfitrión del compromiso, detalló en sus redes sociales que "debido a un recalentamiento en uno de los transformadores del Estadio Lucio Fariña Fernández, que entrega energía al sector de tribuna Preferencial/Bulnes, el partido ha tenido que ser retrasado".

En esa misma línea, desde el conjunto tomatero remarcaron que "el problema no tiene relación alguna con Deportes Limache, sino que es producto de una falla eléctrica fortuita originada en el mismo estadio".

De momento se desconoce a qué hora se iniciaría el cotejo válido por la fecha 17 de la Liga de Primera.

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