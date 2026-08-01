Palestino vence a Coquimbo Unido y se suma a los escoltas del líder Colo Colo

En un partido mayormente opaco y con pocas emociones, Palestino sacó adelante la tarea ante su gente en el estadio Municipal de La Cisterna y venció por 2- 1 a Coquimbo Unido, resultado que le permitió encumbrarse entre los escoltas del puntero de la Liga de Primera, Colo Colo.

Con la pobre imagen que dejaron en la fecha pasada ante Ñublense, los pupilos de Guillermo Farré tenían la obligación de mejorar y quedarse con los tres puntos ante su público. El vigente campeón de la liga, en cambio, venía de quedar libre en la jornada anterior debido al sistema frontal que azotó a la Cuarta Región.

Luego de un inicio bastante tibio y con poca claridad en ofensiva, el dueño de casa abrió la cuenta con un remate de mitad de cancha por parte de Marcelo Egel, quien pilló adelantado al portero Diego Sánchez, quien se estiró pero no alcanzó a detener el balón (15').

Sin embargo, apenas dos minutos después el árbitro José Cabero no dudó en pitar penal para la visita por una clara infracción de Vicente Espinoza a Luis Riveros. El argentino Nicolás Johansen se paró frente a la pelota y con un tiro ajustado al palo derecho del arquero Sebastián Pérez emparejó las cifras.

De ahí en más, la mitad inicial no ofreció demasiadas emociones en los arcos, salvo por un zapatazo de Riveros que el ex seleccionado nacional Enzo Roco sacó desde la línea (36') y un cabezazo del atacante árabe Nelson Da Silva que se fue por muy poco (42').

El partido tampoco levantó demasiado en el complemento. Baisanos y piratas no lograban hacerse con el control de la pelota, lo que dificultó que pudieran armar situaciones de riesgo, dinámica que recién comenzó a cambiar desde el minuto 67.

Y aunque fue la escuadra la nortina la que estuvo más cerca de desequilibrar el marcador, el elenco tetracolor dio el golpe definitivo gracias a un frentazo de Nelson Da Silva, quien le ganó en el salto a Manuel Fernández y puso el balón en un lugar imposible para el "Mono" Sánchez (79').

El conjunto de colonia defendió el resultado con uñas y dientes y así trepó hasta el cuarto puesto con los mismos 27 puntos de Universidad Católica y Universidad de Chile, todos a quince del líder Colo Colo. Por su parte, el combinado filibustero, que terminó con un hombre menos por la expulsión de Riveros (90+6'), se mantuvo sexto con 24 unidades.

En el marco de la fecha 18 del certamen, Coquimbo Unido animará con Deportes La Serena una nueva edición del clásico de la Cuarta Región desde las 17:30 del próximo sábado. Palestino, en tanto, enfrentará a Universidad de Chile a contar de las 20:00 del domingo nueve.

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez (Bryan Carrasco, 90+4'), Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes (Joe Abrigo, 62'), Marcelo Eggel (José Bizama, 86'), Sebastián Gallegos; Nelson Da Silva (Ronnie Fernández, 90+4'), César Munder (Jonathan Benítez, 62'). (DT: Guillermo Farré)

Coquimbo Unido

Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo (Elvis Hernández, 45'), Manuel Fernández, Juan Cornejo (Sebastián Cabrera, 75'); Sebastián Galani (Lucas Pratto, 80'), Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez (Salvador Cordero, 66'); Cristián Zavala (Guido Vadalá, 66'), Nicolás Johansen, Luis Riveros. (DT: Hernán Caputto)

Expulsados: Luis Riveros (COQ, 90+6')

Árbitro: José Cabero

Estadio: Municipal de La Cisterna

PURANOTICIA