Primera B: Temuco le quitó el invicto a San Marcos de Arica

Temuco sigue escalando en la tabla de la Liga de Ascenso.

El equipo sureño venció el sábado por la noche a San Marcos de Arica por 1-0 como visita quitándole así el invicto a la escuadra del norte.

El único tanto del encuentro lo marcó el atacante uruguayo Luis Acevedo quien definió ante el arquero Benjamín Tapia tras una habilitación de Diego Buonanotte.

Con este triunfo, el cuadro pije quedó cuarto en la tabla con 23 puntos mientras que San Marcos de Arica se ubica en el tercer lugar con 25 unidades, a un punto del hasta momento líder del torneo, Santiago Wanderers (Cobreloa puede superarlo esta tarde).

En la jornada sabatina de la Liga de Ascenso, Recoleta y San Luis empataron 0-0, Santiago Wanderers y Unión Española igualaron 2-2 y Unión San Felipe derrotó 1-0 a Puerto Montt.

La fecha 14 continuará jugándose este domingo con dos encuentros: Magallanes-Deportes Iquique (12.30) y Cobreloa-Rangers (17.30).

PURANOTICIA