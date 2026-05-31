Huachipato y Universidad Católica se enfrentan para achicar ventaja de Colo Colo

Tras su gran victoria ante Boca Juniors y su brillante clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Universidad Católica volverá esta tarde de domingo a la competencia doméstica para enfrentar como visita a Huachipato a las 15 horas en el marco de la fecha 14 de la Liga de Primera.

El encuentro será, en verdad, una lucha directa entre ambos equipos por alcanzar una meta: convertirse en exclusivo escolta del líder del torneo, Colo Colo.

Por ahora, la ventaja es para para la escuadra acerera. El equipo que dirige Jaime García está segundo con 22 unidades, por lo que, si obtiene los tres puntos, seguirá en forma solitaria en esa posición.

Para el equipo cruzado, la situación es más complicada porque con 20 puntos no sólo depende de sí misma para ser el escolta de los albos puesto que depende también del resultado que se dé en el duelo entre Limache (21) y Coquimbo Unido (20) que juegan a las 12.30 en Quillota y el de Palestino (20) y Audax Italiano (14) (20 horas).

La fecha 14 de la Liga de Primera se completará este domingo con el duelo entre O’Higgins (19) y Everton (19) a las 17:30 horas.

PURANOTICIA