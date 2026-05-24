Temuco golea y comienza su ascenso en la zona alta de la tabla

Temuco vivió el sábado por la noche una jornada de ensueño en el marco de la fecha 13 de la Liga de Ascenso.

La escuadra de Marcelo Salas goleó 5-0 a Unión San Felipe con dos goles de Diego Buonanotte (7’ y 73’), y otros tantos de Francisco Ortega (28’), Luis Acevedo (61’) y Camilo Núñez (75’).

Con este resultado, Temuco comienza su despertar en el torneo, metiéndose en los puestos de avanzada al alcanzar la línea de los 20 puntos.

Unión San Felipe, en tanto, sigue complicado, sumergiéndose cada vez más en la parte baja, aunque aún muy lejos del alicaído Rangers.

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