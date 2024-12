Técnico de Unión Española apuntó al cierre del Campeonato Nacional 2024

Unión Española volverá en 2025 al terreno internacional al competir en la Copa Sudamericana, pues el cuadro hispano enfrentará a Everton de Viña del Mar por la primera ronda del torneo continental.

El técnico del conjunto de Independencia, José Luis Sierra, desea realizar una buena siguiente temporada, por lo que apuntó al cierre del Campeonato Nacional 2024 como el gran detalle a corregir.

"Esperamos ser competitivos, fundamentalmente. Permanentemente estar arriba en la tabla, ojalá en la más alta. Pero para eso tenemos que conformar un buen plantel, que adquiera la idea rápidamente y desde el primer partido seamos el equipo que queremos ver. En los primeros cinco partidos lo hicimos bien, incluida la derrota ante O’Higgins", recordó el "Coto" en declaraciones difundidas por el club.

"Pero en los últimos dos partidos nos desdibujamos mucho de lo que veníamos haciendo. Eso no puede volver a pasar y tenemos que hincarle mucho el diente a eso. Llegar bien preparados y ser equipo competitivo", añadió el mundialista con la Roja en Francia 1998.

Sobre la nueva campaña, sostuvo: "El primer objetivo es meternos en el campo internacional. Para eso tenemos una llave difícil con Everton. Queremos pelear lo más posible todos los campeonatos. Le vamos a apuntar a todo, si no alcanza no nos va a alcanzar. Pero no porque no lo hayamos buscado. Esperamos tener la mayoría de los jugadores el 2 de enero y empezaremos con una etapa más intensa".

Por último, Sierra adelantó un estricto régimen: "Habrá más dobles turnos, entrenar de mañana y tarde, concentrar varios días para afinar el tema del descanso y la alimentación".

PURANOTICIA