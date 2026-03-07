Técnico de Deportes Concepción Patricio Almendra promete ajustes tras derrota con Ñublense

Deportes Concepción atraviesa un complejo momento deportivo luego de caer por 2-0 ante Ñublense, resultado que lo dejó nuevamente en el fondo de la tabla de la Liga de Primera.

La derrota como local provocó una fuerte reacción de la hinchada penquista, que expresó su molestia con cánticos en contra del técnico Patricio Almendra, pidiendo su salida del club.

Tras el encuentro, el entrenador reconoció el complicado escenario y afirmó que comparte la decepción de los seguidores del equipo, asegurando que la situación debe ser analizada internamente.

Almendra explicó que el plantel ha intentado distintas alternativas tácticas, pero admitió que el equipo no logró acomodarse en el partido frente a Ñublense.

Ante el mal momento, el técnico adelantó que se realizarán ajustes en el plantel y en la estructura del equipo para intentar revertir los resultados negativos.

El estratega indicó que el cuerpo técnico evaluará la respuesta de los futbolistas, señalando que deberán definir qué jugadores están preparados para asumir el desafío actual.

También dejó entrever que algunos futbolistas podrían perder protagonismo, mientras otros tendrán la oportunidad de asumir un rol más importante en el equipo.

El próximo desafío para Deportes Concepción será como visitante frente a Audax Italiano, partido clave para intentar salir del último lugar y aliviar la presión que enfrenta el cuerpo técnico.

