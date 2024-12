Técnico de Colo-Colo: "Hubiese sido espectacular contar con Bravo, pero tiene otro proyecto de vida"

Después de disfrutar unas extensas vacaciones, Jorge Almirón regresó a Chile para ya pensar en la exigente temporada 2025 que afrontará con Colo Colo.

En su llegada al país, el técnico del Cacique se refirió a la frustrada intención de Blanco y Negro de sacar del retiro a Claudio Bravo para reemplazar a Brayan Cortés. En ese sentido, el estratego argentino aseguró que llamó personalmente al histórico ex capitán de la Selección chilena.

"Lo primero que hice fue hablar con Claudio, quien se tomó un tiempo para pensar y fue sensato cuando se comunicó conmigo nuevamente agradeciendo la posibilidad", partió diciendo el ex DT de Boca Juniors.

"Fue algo inesperado para él, pues estaba retirado y no me conocía. Hablé directamente con él y esperamos unos días", añadió el adiestrador de los albos.

Ante la negativa del bicampeón de América con la Roja, Almirón sostuvo: "Hubiese sido espectacular contar con él, pero estaba retirado, un ciclo cumplido. Tiene otro proyecto de vida y eso lo entendí perfectamente".

Por último, comentó: "Ahora debemos ver opciones. No hay nombres aún, no he hablado con nadie más"

PURANOTICIA