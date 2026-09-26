Cobreloa derrota a Santiago Wanderers en la agonía y asume el liderato del Ascenso

En un entretenido compromiso disputado en el estadio Zorros del Desierto, Cobreloa sufrió hasta el final para vencer por la cuenta mínima a Santiago Wanderers y quitarle el liderato de la Liga de Ascenso, a falta de cinco fechas para el término del torneo.

El Decano llegaba al partido de la tarde de este sábado después de días sumamente ajetreados por la disputa de la Copa Intercontinental sub 20, donde perdieron con Real Madrid, y más recientemente, por el fallecimiento de su histórico presidente y otrora mandamás de la ANFP, Reinaldo Sánchez.

Por su parte, los loínos venían de un cambio de mano técnica por la salida de César Bravo a raíz de una serie de irregulares resultados y el arribo de Mario Salas, quien se estrenó a mitad de semana con una ajustada caída con Coquimbo Unido por Copa Chile.

El duelo, como era de esperarse por la ubicación de ambos equipos en la tabla, arrancó intenso y aunque fueron los locales quienes tomaron la iniciativa, los caturros no se quedaron atrás y también generaron peligro en el área contraria.

No obstante, el encuentro se puso cuesta arriba para la visita por la tarjeta roja que recibió Dylan Portilla tras darle un pelotazo en el rostro a un rival (27'). Y en el epílogo del primer tiempo, sufrieron una nueva expulsión, esta vez por la doble amonestación de Martín Villarroel (45+2').

Con dos hombres más sobre el terreno de juego, el dominio de los calameños se hizo aun más evidente pero problemas en la definición les impidieron tomar la ventaja y cuando parecía que lo conseguían en los pies de Gustavo Gotti (76'), el árbitro anuló la conquista por posición de adelanto.

Sobre el final, el conjunto zorro vio como Diego García se iba a las duchas luego de una fuerte infracción (84'). Así y todo, el dueño de casa no sacó el pie del acelerador y se puso en ventaja en la agonía del tiempo reglamentario con un remate rasante del juvenil Yastin Navarro desde la parte frontal del área (89').

Este triunfo le permitió al cuadro nortino llegar a 45 puntos, superando por uno al elenco porteño, que firmó su segunda caída consecutiva y desaprovechó la oportunidad de seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por el título.

Santiago Wanderers volverá a la acción el próximo sábado para enfrentar a Deportes Recoleta desde las 15:00 horas. Cobreloa, en tanto, medirá fuerzas con Deportes Temuco ese mismo día a las 17:30.

PURANOTICIA