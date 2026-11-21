La entrenadora brasileña descartó los rumores sobre su partida al Corinthians y aseguró que cumplirá su contrato con el Cacique luego de obtener un nuevo título de la Liga Femenina.
Colo Colo reafirmó la noche de este viernes su dominio absoluto en la Liga Femenina al proclamarse campeón por quinta ocasión consecutiva, luego de vencer por penales a Universidad Católica tras igualar a uno en el tiempo reglamentario.
Tatiele Silveira, directora técnica del conjunto popular, destacó con respecto a sus dirigidas que "son un grupo que confía, que hace cinco años trabaja y en cada temporada nos tenemos que reinventar. Son maravillosas, increíbles. Los títulos son de las jugadoras".
La brasileña complementó con agradecimientos a distintos estamentos del Cacique y aprovechó la instancia para confirmar su continuidad en el club, en medio de rumores que la vinculan al Corinthians.
"Las estrellas de este lindo triunfo son ellas, agradecer al club, a Aníbal, al staff, no trabajo sola, es de muchas manos para apoyar a las chicas, es de todos los días. Colo Colo me ha apoyado. Tengo contrato y está para cumplir", puntualizó la entrenadora.
Cabe recordar que Silveira llegó al estadio Monumental en junio de 2023, contribuyendo directamente a la obtención de cuatro de los 18 trofeos de fútbol femenino que tiene el elenco albo en sus vitrinas.
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