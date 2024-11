'Tati' Buljubasich y la temporada 2025 de U. Católica: "Consideramos que deberían llegar 4 o 5 jugadores"

Universidad Católica no pudo logar el cupo a la Copa Libertadores 2025 y se tuvo que conformar con la clasificación a la Copa Sudamericana.

Y el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, salió a dar explicaciones por el mal cierre de temporada del conjunto de la franja y pidió a la hinchada comprensión, considerando que el club está enfocado en el proyecto de la renovación del estadio San Carlos de Apoquindo.

"Tenemos la frustración de cómo terminamos. Estuvimos muy cerca del Chile 3, que era uno de los objetivos del año. Nos habíamos ilusionado. No tuvimos el vuelo futbolístico para pelear el campeonato. Al inicio de la segunda rueda estábamos en la discusión, pero después diversos factores nos terminaron pasando la cuenta", comenzó diciendo el dirigente en conferencia de prensa.

"Indudablemente hay una autocrítica en la conformación del plantel y eso lo queremos transmitir a la gente. Yo comparto la exigencia de los hinchas de Católica, que me parece muy válida, pero hay que contextualizar que estamos en dos frentes: la parte deportiva y la construcción del estadio. Eso genera un estrés, una tensión en este proceso. Ojalá no lo tomen como excusa, sino como una realidad. Ojalá poder ser campeones y hacer un estadio como se está haciendo, pero las cosas no son tan sencillas", añadió.

Además, el "Tati" agregó: "Hay que poner eso en el análisis. En la obra que se ha metido al club nos podría dar mucho más réditos a futuro, aunque eso no significa que vamos a salir campeones a los dos meses. Nosotros aspiramos a crecer como institución".

Además, Buljibasich sostuvo: "Yo no hablaría de crisis. Cruzados desde que se conformó, en 14 años ganó 7 títulos, mientras que Colo-Colo y la U ganaron 5".

Sobre la posibilidad de retener a Gonzalo Tapia, el directivo señaló que "todavía estamos conversando con Gonzalo, podría quedar libre a fin de año, pero estamos con opciones de una posible extensión de su contrato”.

Respecto a la situación de Gary Medel en Argentina, manifestó que “Gary tiene contrato con Boca. Nosotros no tenemos ninguna información concreta de que él se quiera ir de Boca o que Boca lo quiera liberar. Tenemos que ser respetuosos con una institución y un jugador. Cuando llegue el momento conversaremos y se tomará una decisión”.

Finalmente sobre renovaciones y búsqueda de refuerzos para el 2025, indicó que “estamos en proceso de negociación con algunos jugadores, a partir de ahí veremos cuáles son los puestos que vamos a buscar en el mercado. Por ahora, no vamos a señalar cuáles son las posiciones, pero sí consideramos que deberían llegar 4 o 5 jugadores”.

