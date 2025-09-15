TAS revertiría la sanción de nueve puntos que aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP a S. Morning

Un verdadero terremoto sacudiría a la Liga de Ascenso en los próximos días, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) revertiría la severa sanción que le aplicó la ANFP a Santiago Morning.

Así lo hicieron saber en el programa "Círculo Central", donde anticiparon que el organismo con sede en la ciudad suiza de Lusana fallaría en favor del cuadro "bohemio", que había sido castigado a inicios de año por incumplimientos en los pagos de cotizaciones y de salud del plantel en la temporada 2024, lo que le significó iniciar el torneo con un puntaje de -9.

De concretarse la noticia, el conjunto "microbusero" saldría de la zona de descenso donde se encuentra actualmente y escalaría hasta el 13° lugar con 28 puntos.

El más perjudicado con esta medida sería Curicó Unido, que automáticamente quedaría como colista absoluto de la competición con 24 unidades, aunque con un margen de apenas cinco de diferencia con el 11° puesto.

De esta manera, con cinco fechas aun en disputa, la lucha por la permanencia sería protagonizada por Magallanes (29), Deportes Temuco (28), Santiago Morning (28), Unión San Felipe (26), Deportes Santa Cruz (26) y Curicó Unido (24).

